Pöörased prognoosid. Kas bitcoin maksab tuleval aastal 100 000 dollarit?

Krüptoraha skeptikutele on see järjekordne märk, et see pole raha ega sobi erinevalt kullast väärtuse säilitamiseks.

2011. aastal nullilähedase hinnaga turule jõudnud bitcoin maksab 18 425 dollarit. Selle krüptoraha tippmark jäi 2017. aasta detsembrisse, kui hind oli napilt 20 000 dollarist madalamal.

Riskifondi Off the Chain Capitali investeerimisjuhi Brian Estese sõnul poleks bitcoini tõus 18 000 dollarilt 100 000 dollarini midagi märkimisväärset.

„Ma olen näinud bitcoini 10-, 20- ja 30-kordset aastatõusu," ütles ta Reutersile. „Viiekordistumine pole ju midagi suurt."

Estese sõnul näitab tema mudel, et järgmise aasta lõpus on bitcoini hind kusagil 100 000 ja 288 000 dollari vahel.

Citi tehnilise analüüsi tegija Tom Fitzpatrick kirjutas läinud nädalal, et arvestades piiratud pakkumist ja krüptoraha üle piiride liigutamise lihtsust ning olematut levikut võib bitcoin tuleva aasta lõpuks maksta kuni 318 000 dollarit.

See pani iseseisva kaupleja Kevin Muiri pead vangutama.

„Iga riskifondi mudel on jama. Maaniat ei saa modelleerida," märkis Muir.

Bitcoinid tekivad arvutite poolt kaevandamise tulemusel. Arvutid võistlevad iga kümne minuti järel matemaatiliste ülesannete lahendamisel. Kes esimesena ülesande lahendab, saab uue bitcoini. Tehnoloogiliselt on bitcoin üles ehitatud sedasi, et iga nelja aasta tagant väheneb uute bitcoinide emiteerimine poole võrra. Mais toimus selline nähtus kolmandat korda.

Et Square Cash äpp ja PayPal hakkasid pakkuma enam kui 300 miljonile kundele krüptoteenuseid, siis ajavad nende kasutajad taga bitcoine, kirjutas riskifond Pantera Capital reedel investoritele saadetud kirjas. See põhjustas bitcoini puuduse ja on vedanud viimaste nädalate hinnarallit.

Väikeinvestorid olid pandeemia mõju tõttu majandusele bitcoini osas äraootaval seisukohal. Et aga mängu astusid Square ja PayPal, siis krüptoindeksifondi Stack Fundsi analüüsijuhi Lennart Neo sõnul võib oodata intensiivsemat väikeinvestorite nõudlust kui 2017. aastal.

Neo prognoosis, et bitcoin maksab tuleva aasta lõpus 60 000 kuni 80 000 dollarit.