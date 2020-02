Populaarsel pitsaketil läheb nii hästi, et see on analüütikud närviliseks teinud

Domino’s Pizza aktsia on praegu nii kuum, et see on USA panganduskontserni analüütikud närviliseks muutnud, kirjutab MarketWatch. Hoolimata aktsiahinna suurest kerkimisest ütlesid varasemalt pitsaketi aktsiat otsa soovitanud analüütikud, et nüüd on parem seda hoida.

Domino’s Pizza aktsiahind oli neljapäeva õhtuks kerkinud viimase nädalaga 28%, mis on oluliselt rohkem, kui oodati. Aktsiahind sulgus päeva lõpus rekordilähedase 373,16 dollari juures. Viimase aastaga on Domino’s Pizza aktsiahind kasvanud 47,5%, kasvades oluliselt kiiremini kui S&P 500 indeks, mis on sama ajaga kerkinud 21,6%.

„Kuigi me oleme jätkuvalt kindlad, et ettevõtte aktsia jätkab nii lühi- kui pikaajalises plaanis kasvamist, arvame, et tänane hind ei sisalda piisavalt kaalukat riski- või kasumivaadet,” põhjendasid Stifeli analüütikud. „Me soovitame valmis olla võimalikeks tagasilöökideks, mis võib üle 300 dollari küündiva aktsiahinnaga kaasneda,” lisasid nad. Samas tõstsid nad ise aktsia hinnasihi 325 dollari pealt 365 dollari peale.

MKM Partners analüütikud tõdesid, et nad ei näe Domino’s Pizza aktsia puhul puude taga metsa, kuid sellest hoolimata säilitasid nad oma neutraalse aktsiareitingu. „Pärast aktsiahinna põhja – mis järgnes möödunud aasta kolmanda kvartali majandustulemuste avalikustamisele – on nad turgu ülekaalukalt edestanud, andes pikaajalistele investoritele võimaluse end võidukana tunda,” märkis MKM Partnersi analüütik Brett Levy.