Raamatupidajaid päristööle suunav Eesti ettevõte läks uue omanikuga Brüsselis börsile

Ettevõtte ambitsioon on haarata kogu Euroopa pakkudes pilvepõhiselt e-ostu- ja e-müügiarvete käsitlemist, makselahendusi ja identiteeti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete äriteenuste jaoks. Eesti finantstehnoloogiaettevõte Fitek veab tulevikus ettevõtte arendamist Ida-Euroopas, Lääne-Euroopa vallutamist jääb vedama Belgia.

Emissiooni käigus kogus Unifiedpost 175 miljonit eurot. Saadud rahaga panustatakse tootearendusse ja laienetekase uutele turgudele. Brüsseli börsil algas aktsiaga kauplemine teisipäeval. Aktsiat ei saanud pakkumises osta väikeinvestorid, kellel avanes selleks võimalus alates teisipäevast ja otse börsilt. Aktsiaid müüdi pakkumises 20 euroga ja see kerkis börsi kohe 26 euroni, kuid on osa tõusust käest andnud. Reede pärastlõunal liikus aktsia 22,365 euro peal. Mullu ligi 69 miljoni eurose aastakäibe juures 22,4 miljoni eurosesse kahjumisse jäänud ettevõtte turuväärtus on ligi 700 miljonit eurot.

Fitekil ja Unifiedpost Group kasutab ära ettevõtete, sealhulgas väikese ja keskmise suurusega ettevõtete, kiiret digipööret. Seda soodustavad seadusandlikud muudatused e-arvete, identiteedi ja maksete valdkonnas, nagu maksete direktiiv PSD2 ja e-arvete üha laienev kasutuselevõtt erinevate riikide avalikes sektorites.

Aastatel 2017-2019 kasvas Unifiedpost Groupi käive peaaegu kolmekordseks, kokku 69 miljoni euroni. 2019. aastal töötles Unifiedpost Group üle 350 miljoni dokumendi aastas, pakkudes teenuseid 400 000 väikesele ja keskmisele ettevõttele ning 250 suurettevõttele.

Ettevõte püüab EL ja maailma vabastada tarbetust tööst

E-arvete äri on hiiglasuur. Maailmas vahetatakse aastas 500 miljardit arvet. 70 protsenti maailma dokumentidest on arved. Seda on seni trükitud igal aastal. Tänaseni on maailmas 90 protsenti arvetest paberi peal.

” Kui arved üksteise peale panna, ulatuks kuhi Maalt Kuuni Fiteki juhatuse liige Kaur Lohk

„Kas on mõtet kõik need lehed välja trükkida ja välja saata, aga saaja otsas on kah kulu - need tuleb kõik arvutisse sisse toksida," märkis Fiteki juhatuse esimees Mait Sooaru. „Haritud, hästi makstud raamatupidaja tegeleb lihtsalt nende sisse toksimisega. Siis on vaja nende alusel ka maksed teha panka, need peavad raamatupidamisse minema. Meiesuguste ettevõtete roll ongi muuta protsesse efektiivsemaks ja võimalikult digitaalseks ehk täisautomaatselt masinloetavaks. Inimestele peaks jääma vaid otsustuskohad nagu kas me maksame arve ära või mitte ja millal. Kõik ülejäänu on võimalik ära digitaliseerida ja automaatseks teha. Isegi kui tegemist pole paberarvega, vaid pdf, siis ikka tuleb see arvutisse sisse toksida."