Rahalise vabaduse ekspert selgitab: kuidas säästa raha

Unusta "tulud - kulud = rahapuhver" valem

Sageli pööravad inimesed oma rahaasjade jälgimisel põhitähelepanu vaid tuludele ja kuludele. Kõik, mis sellest üle jääb ehk võimalik rahapuhver on justkui kõrvalprodukt, mis tekib kas juhuslikult või ei teki üldse.

"Põhjus on selles, et pöörame alateadlikult tähelepanu vaid asjadele, mida märkame esimesena. Kui keskendume tuludele ja kuludele, mida me oma igapäevases isiklikus rahaarvestuses sageli teeme, ei pruugi rahapuhvrit mitte kunagi tekkida," ütleb ta.

Arumäe sõnul on rahapuhvri loomine kõige tähtsam vahend, mis aitab luua soovitud elustandardi ja saavutada olukorra, kus me ei pea oma majandusliku heaolu pärast enam muretsema. Tema sõnul peaks valem olema pigem "tulud - rahapuhver = kulud". Sel juhul keskendume tuludele ja rahapuhvrile, mida sa kohe pärast sissetulekute saamist kõrvale paned. Nii muutuvad hoopis kulud kõrvalproduktiks ja hakkame teadlikumalt kulutama juba selleks ettenähtud ulatuses.

Esimesena maksa iseendale

Arumäe selgitab, et raha kasutamisega käib kaasas huvitav psühholoogia, et kui sul on oma esmasteks põhikulutusteks saadaval vähem raha, leiad viise, kuidas vähemaga samu või paremaid tulemusi saavutada. Kui maksad esimesena iseendale ehk tõstad raha kohe kõrvale, oled sunnitud otsima nutikamaid lahendusi ja tegutsema innovaatilisemalt.

"Meil on psühholoogiliselt olemas kõik eeldused lahenduste leidmiseks ja kui teeme otsuse, et hakkame raha kõrvale panema, avastame, et saame tegelikult palju väiksemate kuludega hakkama," räägib ta.

Sinu suurim konkurent oled sina ise

Käitumisteadus tõestab seda, et kõige suurem konkurent meile endale harjumuste tekitamisel oleme meie ise. Kui saame aru, mis meid tegutsema paneb, annab see meile tohutu eelise.

"Harjumuse muutmise puhul on oluline, et kui oleme harjunud asju ühtemoodi tegema, säilitame mingi osa sellest. Kui hakkame kõike kohe teistmoodi tegema, hakkab meie käitumine sellele vastu tõrkuma," selgitab ta.

Säästmisel toimivad samad printsiibid, mis toitumise puhul.