Rahanduskomisjon tahab pensionireformi sisse viia kaks olulist muudatust

Täna arutab riigikogu rahanduskomisjon teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise eelnõud. Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) teeb komisjonile ettepaneku kaheks oluliseks muudatuseks. Esimese ettepaneku kohaselt kaotatakse algselt ette nähtud 10 000 euro suurune ühekordse väljamakse piirmäär. Teise ettepaneku kohaselt tõstetakse pensionifondide maksimaalselt lubatud laenumahtu 10-lt 25-le protsendile.

Aivar Koka sõnul on muudatuste eesmärk anda kõigile inimestele olenemata teise pensionisambasse kogutud rahast võrdsed võimalused. „Pärast seaduse vastuvõtmist on soovijal võimalik ühe korraga pensionifondist välja võtta kogu oma raha olenemata sellest kui palju teise sambasse kogunenud on. See tagab kõigile neile, kes soovivad teisest pensionisambast lahkuda, võrdsed võimalused. Selleks, et kogu raha ühe korraga fondist välja võtta, tuleb fondist lahkumisest fondihaldurile ette teatada viis kuud. See võimalus annab pensionifondidele võimaluse fondi osakud pikema aja jooksul realiseerida,“ lisas Kokk.

Lisaks on Koka sõnul plaanis suurendada pensionifondide laenuvõimekust. „Anname võimaluse pensionifondidele suurendada oma laenuvõimekust täna lubatud 10-lt protsendilt 25-le protsendile. Sellega tagame, et pensionifondid kohanevad reformiga ning ühtlasi aitab see tagada osaku väärtuse nendele inimestele kes II pensionisambas jätkavad. Meie jaoks on oluline, et pensionifondid edaspidigi investeeriks Eesti majandusse ja teeniks pensionifondiga liitunutele iga-aastast tulu,“ ütles Kokk.