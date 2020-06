Reklaamiandjate boikott pühkis Facebooki looja varandusest päevaga suure tüki

Zuckerbergi varandus vähenes päevaga 7,2 miljardi dollari võrra, kui aktsia hind odavnes reedel USA tehnoloogiabörsil Nasdaq 8,32% 260 dollarini, edastab Bloomberg. Kokku on Zuckerbergi vara väärtus Forbesi reaalaja edetabeli kohaselt 79,7 miljardit dollarit.

Kukkumine toimus pärast seda, kui üks suurimaid reklaamiandjaid Unilever teatas, et ei kavatse aasta lõpuni enam raha Facebookiga seotud kanalites, reklaamimisele kulutada. Reklaamirahad ei liigu ka Instagrami ega Twitterisse.

Unilever põhjendas oma otsust sellega, et need kanalid ei too kasu ei inimestele ega ühiskonnale. Otsus on ettevõtte teatel seotud USA polariseerunud atmosfääriga.

Unilever ei ole muidugi ainuke firma. Viimase nädala jooksul on paljud ettevõtted asunud toetama kampaaniat, mis kutsub üles peatama tegevus, kus kasumi nimel viha õhutatakse ehk ”#StopHateForProfit” kampaaniat. Kampaania eesmärk on sundida Facebooki võrgustikus leviva vihakõne ning valeinfo vastu samme astuma.

Lisaks Unileverile on aktsiooniga liitunud Verizon, Coca-Cola ja Honda ning Facebook seisab silmitsi üha kasvava lumepalliga. Nagu kirjutab USA populaarne investorite kanal CNBC, on Facebookil kaheksa miljonit reklaamiandjat, nii et potentsiaalselt võib lumepall kasvada väga suureks.

Facebook on teatanud, et kavatseb probleemiga tegeleda enda tingimustel. Reklaamiandjatele saadetud memos kinnitab Facebooki globaalsete ärilahendsute juht Carolyn Everson, et boikott ei ole viis, kuidas koos saaks asju paremaks muuta.

„Ma loodan, et te teate, et me ei muuda oma tavasid käibesurve tõttu,“ kirjutas Everson. „Meie otsused tuginevad pigem põhimõtetel, mitte ärihuvidel“.

Eelmisel nädala kutsus kuuest organisatsioonist koosnev initsiatiivgrupp Facebooki suuri reklaamiandjaid näitama, et nad ei toeta ettevõtet, millele on kasum turvalisusest olulisem.