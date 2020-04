Riigi raha polegi ainus lahendus? LHV tegi koos erakapitalifondiga Tallinkile laenupakkumise

LHV asutaja ja suuraktsionär Rain Lõhmus kinnitas, et Tallinkil on võimalik ka tahtmise korral turult raha kaasata, viidates sellele, et kindlasti pole riigilt raha küsimine ja selle kasutamine suurele laevafirmale ainuke väljapääs kriisist.

Nii tegid LHV pensionifondid koos ühe erakapitalifondiga Tallinkile pakkumise suurusega kuni 200 miljonit eurot. Kuigi Lõhmus on osanik erakapitalifirmas Livonia, siis ei osalenud pakkumises see fond, millel pole sellise pakkumise jaoks raha.

„Kuna ma pole luba küsinud, siis ma nime ei ütleks,“ jättis Lõhmus pakkumises osaleja nime enda teada.

Tegemist oleks nelja aastase laenuga, millele tahetakse saada kaasa aktsiate ostuoptsioonid.

„Ma ei hakka konkreetselt intressi kommenteerima. Erasektori lahendused ei ole nii odavad kui riik võib soovi korral välja käia.

Meie investeerimisprofiili vaadates tahame, et tehing oleks warrant'itega (aktsiate ostuoptsioonidega), nagu mõned valitsused laenavad, lausus ta.

„Suured ettevõtted võiks sellist finantseerimist proovida,“ rääkis ta. „Minu poolest võiksid sellistel tingimustel kõik aktsionärid kaasa tulla. Me võiks garanteerida pakkumise - kui on teisi huvilisi, tulgu ka punti.“

Tasuvus võib olla üle 6,5 protsendi aastas.

„Võib olla see jooksev intress on isegi alla (6,5 protsendi aastas), aga me üritame vaadata riski ja muud,“ rääkis ta. „Loomulikult me loodame üle selle teenida, sellest pole kahtlustki.“ Samas hindas Lõhmus, et Tallinki paremad varad on juba antud seniste pangalaenude tagatisteks.

„Ma nimetaksin seda pigem allutatud laenuks või allutatud konverteeritavaks laenuks,“ rääkis Šveitsis resideeruv pankur. „Ma arvan, et kui me läheks LHVga allutatud laenukohustusi välja laskma, siis see kulu oleks võrreldes eelmise korraga kõrgem.“