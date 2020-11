Riigikogulastest oravad võtsid osa ülipopulaarsest LHV Börsihai võistlusest. Kuidas neil läks?

Investor Orava nimelisse meeskonda kuulusid riigikogu liikmed Mart Võrklaev, Andres Sutt, Toomas Kivimägi ja Aivar Sõerd.

Mängu alustasid kõik 6500 võistkonda 10 000 dollariga ja iga järgmine päev anti juurde 1000 dollarit. Mängu lõpetas Investor Orav 1712. kohaga, olles kolme börsinädalaga teeninud veidi üle 300 virtuaaldollari. Võrdluseks - esikoha omanik teenis mängus lausa üle 7000 dollari.

Investor Orava liikmed jagavad võistluse muljeid ja kogemusi:

Andres Sutt

Mida ma õppisin Börsihaist? Investeerimine nõuab aega, teadmisi ja kogemust. Selleks, et lüüa S&P 500 indeksit - ja meie seda ei suutnud - peab investeerimisele pühendama oluliselt rohkem aega kui mõni tund päevas mõne nädala jooksul. Lühidalt - investeerimine on töö nagu iga teinegi. Õnne läheb ka vaja, aga õnnest üksi eduks ei piisa.

Investeerimine ka mänguna tekitab hasarti ja tähtis on hoida pea külm. Kogemus mängib siin nagu igas teises eluvaldkonnaski olulist rolli. Tulemusi vaadates olid minu valikutest parimad pangad ehk sektor, mida enim tunnen. Aga mitte kõigile teada suured nimed, vaid hoopis Svb Financial Group ja Fifth Third Bank. Enam tuntud The Charles Schwab Corp tootlus oli ka hea. Aga näiteks tervishoiusektori investeeringud tõid hoopis kerge miinuse.

Ülioluline on mõista kui pikk on investeerimishorisont. Selles mängus oli siht maksimaalne tulemus kolme nädalaga ning see mõjutas oluliselt ka valikuid. Kui tulemuste hindamine olnuks näiteks aasta pärast, siis oleks ka kaalutlused ja valikud teised olnud. Ja isiklikult oleksin eelistanud päriselus pikemat investeerimisperioodi, päevakauplejaks ma ei sobi.

Meeskonnakogemus oli hea ja kinnitas reeglit, et erineva tausta ja profiiliga inimesed täiendavad üksteist ning kollektiivne teadmine on suurem kui üksikute summa.

Aivar Sõerd

USA väärtpaberiturg oli kogu võistluse aja äärmiselt volatiilne. See tegi ka osalemise põnevaks. Lisaks konkreetsete ettevõtete majandustulemustele mõjutas turgu suurel määral uudisvoog, millel on reaalse majandusega seos kaudne. Eelkõige ühest küljest hiljuti saabunud teated koroonavaktsiinide väljatöötamise edusammudest, teiselt poolt viiruse leviku hoogustumine ja sellega seotud piirangud. Samuti mõjutasid turgu USA presidendivalimiste järelmõjud.

Tuli hinnata, kuidas need tegurid võiks mõjutada konkreetsete ettevõtete aktsiate hinnaliikumisi.

Esimene suunaja investeeringuteks aktsiate väljavalimisel oli tuginemine varasemale kogemusele. Kuna endal on juba olemas isiklikus portfellis USA aktsiaid, siis eeelkõige just need läksid esimese valikuna käiku ka võistlusmängus. Tuttavate ettevõtete majandustulemusi ja nende kohta käivaid uudiseid on olnud võimalik juba pikemat aega monitoorida. Oma isiklikus portfellis olevate tuttavate aktsiatena saigi ka võistlusmängus välja pakutud näiteks Berkshire Hathaway, Apple, Tesla ja Microsoft.

Toomas Kivimägi

LHV Börsihai on suurepärane võimalus investeerimisest "maitse" suhu saada ilma rahalisi riske võtmata. Olen veendunud, et valdav enamus neist, kes jäid plusspoolele ja kes pole varem investeerinud, teevad seda lähiajal.

Kuna peagi on turule tulemas pensioniks mõeldud raha, siis võiks teha järgmise börsimängu, kus saaks kogemuse saamiseks kaubelda Tallinna, Riia, Vilniuse (ehk ka Soome börsi aktsiatega). Alustajatele on USA-s kauplemine oluliselt kulukam ja keerukam. Mõistlikum on alustada turul, mida tunned paremini.

Üks põnev, samas tagantjärgi väga loogiline kogemus Börsihaist: nii kui tulid lubavad vaktsiiniuudised, kukkusid tehnoloogiaaktsiad ja tõusis "vana majandus". Kui vaktsiin seati kahtluse alla, läks kõik jälle vastupidi. Jälgige mustreid.

Lõpetuseks veel üks soovitus: aktsiatesse ei tohi armuda (sh kahjumiga väljuda). Kui usku pole, müü ja osta aktsiaid, millesse sina ja turud usuvad rohkem.

Mart Võrklaev

Börsihail osalemine oli minu jaoks esimene kogemus USA turul ja pean tunnistama, et see oli korraliku hasarti tekitav. Arvan, et mängu jooksul vähemalt kahel korral oli mul juba ka isiklikult oma raha eest order sisestatud, kui siis ikkagi otsustasin emotsiooniga mitte kaasa minna ning võtsin endale järelemõtlemise aega.

Investeerimishuviline olen olnud juba gümnaasiumi ajast ja täna teen seda regulaarselt igakuiselt, eeskätt Tallinna börsil. Aasta algusest on selleks mitme panga poolt väga head võimalused loodud, sest puuduvad hoidmise ja tehingute teenustasu. See annab võimaluse ka väikeste summadega ja regulaarselt ilma täiendavate kuludeta investeerida.

Seega soovitan kõigil, kel on soov investeerimisega alustada, teha seda kohalikul börsil, kus ettevõtete nimed on tuttavamad ja kulud olematud. Samuti on minu jaoks seni ennast tõestanud investeerimise regulaarsus. Pole mõtet minna suuremate summadega iga hinna eest tabama põhjasid või tippe, see on hobiinvestorile väga keeruline. Samas regulaarselt ostes ja turgu jälgides on võimalik tabada väga häid ostukohti ning tagada portfellile hea tootlus.

Börsihail oli meie strateegia suuresti osta ja hoia. Põnev oli teha seda meeskonnas, kes on erinevalt minust varem USA turul juba nö käe valgeks saanud.

Minu esimese valiku lugu on lõbus. Selleks oli AbbVie (ABBV ) ning idee sain vahetult mängu eelõhtul, kui järelvaatamisest oli mängima jäänus Hommik Anuga. Seal oli juttu, et seoses kriisiga on USAs ja tegelikult ka laiemalt ilukirurgia meeletut populaarsust kogumas, muu hulgas nimetati üht rahvasuus tuntud toodet Botox. Kiire googeldamine andis vastuse, et seda tootva ettevõtte on 2019 omandanud AbbVie ning analüütikute prognoosid andsid 85-87 dollarit maksva aktsia hinnasihiks lähiajal 110 dollarit. Mõeldud-tehtud, ABBV tuli meie portfelli ning andis juba esimestel päevadel tugeva tootluse, lõpptulemusena õnnestus see realiseerida viimasel nädalal 100 dollari pealt.