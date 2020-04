Riik peatab 1. juulist sissemaksed teise pensionisambasse

Need inimesed, kes otsustavad omapoolseid sissemakseid jätkata, nendele kompenseeritakse juulist detsembrini toimuv vaheperiood tagantjärgi nagu toimus eelmisel korral, kui teise samba sissemaksed kümme aastat tagasi peatati.

Rasmus Pikkani: sissemaksete peatamisega saab erandist reegel

"Me ei tea täpselt kunagi ette, millal turgudel põhi saabub ja millal pilt globaalse majanduse väljavaadete osas selgeks saab. Mis aga tundub väga tõenäoline on see, et juuni ja detsembri vahele jääb perioodi, mida tulevikus iseloomustatakse kui finantsturgude tsüklilist madalseisu," kommenteerib Luminori Baltikumi pensioniüksuse juht Rasmus Pikkani. "Ja see on ilmselge, et kui pensionikogujad jäetakse eemale kas täies või osalises mahus turgude odavast faasist, siis ei ole süsteemil võimalik pensionikogujatele ka kuidagi pakkuda üle pika perioodi keskmist finantsturgude tootlust."



Teine probleem on seotud üldisema sõnumiga – eelmine sarnane maksete peatamine ei ole enam ühekordne erisus, mis toona leidis aset olukorras, kus Eesti riigil oli pea võimatu laenu saada. Seekordse, riigile finantsiliselt lihtsamate alternatiive perioodil, muudab maksete peatamine pensionisüsteemi sissemaksed tavapäraseks instrumendiks riigi tulude probleemi lahendamiseks kriisi olukorras. Ja see on ohtlik, kuna ühekordsest erisusest saaks reegel. See reegel tagab olukorra, kus meie pensionisüsteemi kliendid omandavad keskmiselt oma osakuid turgude kallimatel perioodidel kui näiteks meie edukamatena esitletud naaberriikide elanikud.