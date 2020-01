Saksamaa suurpank jäi ülisuurde kahjumisse, juhid saavad korralikud boonused

Suure kahjumi põhjuseks on ümberkorraldused, mille kulud on nüüd 70% ulatuses kantud, vahendab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Kahjum oli analüütikute oodatust suurem: Reutersi küsitletud analüütikud prognoosisid 5,1 miljardi euro suurust kahjumit. Panga neljanda kvartali kahjum oli oodatud miljardi euro asemel 1,5 miljardit eurot.

Deutsche Bank teatas juulis, et lõpetab üleilmsed aktsiamüügi ning kauplemistegevused, tõmbab tagasi investeerimispanganduse üksust, koondab 18 00 töökohta ning peatab kaheks aastaks dividendimaksed. See kõik on vajalik, et 2022. aastaks panga kulude baasi viiendiku võrra vähendada.

Eelmisel aastal vähenes panga töötajate arv 4100 inimese võrra.

Deutsche Banki finantsjuht James von Moltke kinnitas, et on tulemustega rahul ning viimane kvartal näitas klintide toetust. „Meie investeerimispanganduse käibed kasvasid aastatagusega võrreldes 22%, mis tähendab, et tingimused olid juba paremad,“ lausus ta.

Panga tippjuhid saavad eelmise aasta eest 13 miljoni euro mahus boonuseid ning nagu kirjutab Briti majandusleht Financial Times, tähendab see, et senine tava hülgamist. Nimelt on olnud tavaks, et kahjumiga töötamise korral pole ka boonustest põhjust väga rääkida.

Kuigi üheksa panga tippjuhtkonda kuulujat olid nõus umbes poolest preemiast loobuma, siis saavad nad boonustena siiski 13 miljonit, kirjutab majandusleht.

Allikad kinnitavad, et juhtkond nõustus suuremate kärbetega kui teised panga töötajad, kelle boonused kahanesid umbes 20%.

Olgu kuidas on, aga kolmel eelneval kahjumi aastal 2015-2017, Deutsche Banki juhtkond boonuseid ei saanud. 2018. aastal, mil pank teenis 267 miljonit eurot puhaskasumit, maksti tippjuhtkonnale boonusteks 25,8 miljonit eurot.