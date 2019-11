Schamardin: teises pensionisambas on liiga vähe raha. Kuidas võtta pensionireformist viimast?

Keskmise eestlase teise pensionisamba säästud on täna 6300 eurot: selle numbri sees on nii pensioniajaks mitukümmend tuhat eurot säästnud kui ka paarisajaste säästudega inimesi. Teise sambasse kogutud summa mediaan on täna 4500 eurot, mis tähendab, et pooltel teises sambas osalejatel on kogutud sellest summast vähem ja pooltel rohkem.

Pensionil olemise aja pikkusest lähtudes on see summa üsna madal. Jäädes selle summaga täna pensionile, saame igakuiseks pensionimakseks 22 eurot. Peab siiski arvestama, et mediaani kujundavad nii noored, kes on tööl käinud vaid mõned aastad kui ka väga palju vabatahtlikult liitujaid, kes nüüd juba teise samba väljamakseid saavad ja kellel kogumise aeg oli suhteliselt lühike ja sellepärast ka summa väike.

Levinuim väljamakse liik on praegu fondipension, mis tähendab, et pensionikontol olevate osakute arv väheneb vastavalt igakuisele väljamaksele ja jõuab varem või hiljem alla mediaani. Kõik need inimesed mõjutavad statistikat ning moonutavad üldist pilti tegelikust tagasihoidlikumaks.

Keskmisest kõrgemat palka teenivate inimeste riiklik vanaduspension saab olema kasin