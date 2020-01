SEB: inimesed ei lase end isegi maksepettuse kohta info saamisel ümber veenda ja teevad ikka makse

Mida pank teeb, kui sellises suurusjärgus välismakset tehakse. Kas sellised maksed tähelepanu ei ärata?

Suured summad äratavad alati tähelepanu väga erinevatel põhjustel. Helistame ka klientidele saamaks kinnitust, et tegu on nende tehtud maksega ning tavaliselt kinnitavad kliendid tõesti, et see on nende tehtud makse. Teine võimalus, kuidas makse ei satuks panga huviorbiiti, on teha makseid mitmes väiksemas osas, mida pangas on juba keerulisem ära tabada.

Kas tõesti panga tunne-oma-klienti (KYC) ankeedis on variant, et eraisik on märkinud, et teeb kuus poole miljoni euro ulatuses välismakseid?

Selline variant on olemas, aga see ei tähenda, et me eraldi suuremate summade kandmist ei jälgiks. Pettuse kaasuste puhul on summad üsna sageli jagatud väiksemateks osadeks, või klient kinnitab, et ta soovib selle makse teha. Lisaks satuvad meile ette ka teistsuguste protsesside kaudu väiksemad summad, mille puhul me palume kliendil kinnitada, et nad soovisid seda makset teha. Need summad ei sõltu sellest, mis summa klient märkis KYC ankeedis oma tavapäraste kannete suuruseks, kontroll toimub igal juhul.

Kas eraisikutel on nii suured makselimiidid ja võimalus internetipangas pangakontorist läbi astumata limiiti väga suureks tõsta?

Limiiti korraga nii suureks läbi SEB panga internetipanga panna ei saa, maksimumiks on siinkohal 4000 eurot/päevas.

Kas pangast ei helistata inimesele ja ega küsita viisakalt, et olete te ikka täie mõistuse juures sellist makset tehes?