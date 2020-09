SEB: Kas Ignitis Groupi IPO hinnaklass vastab turu ootustele?

Eestlaste jaoks on tegu igatpidi huvitava kaasusega: ühelt poolt jälgime, kuidas toimib kohalike energiaettevõtte IPO, ja proovime kaudselt ette kujutada, kuidas oleks läinud meie oma Eesti Energial. Teiselt poolt aga võiksime selgeks teha, kas meie inimeste jaoks on tegu ikka ahvatleva investeerimisvõimalusega?

Ignitis Group teatas esmaspäeval, et IPO hinnavahemik on 22,5 kuni 28 eurot aktsia kohta. Väljakuulutatud hinnapiirid on üldjoontes kooskõlas analüütikute varasemate prognoosidega võimalike hinnaklasside kohta. Olenevalt sellest, kas kehtestatakse ülemine või alumine hinnalimiit, saab otsustada, kas aktsiatehing on kasulikum aktsiate ostjatele, müüjatele või investoritele.

SEB Leedu majandusanalüütiku Tadas Povilauskase sõnul pakub aktsiaid riigiettevõte, mille lõplikud kasusaajad on kõik Leedu kodanikud ja seetõttu on ettevõte eesmärk justkui kehtestada kasulik hind. „Teiselt poolt on aktsiate liiga kõrge hinna kehtestamine ka riskantne, kuna see võib peletada potentsiaalseid investoreid. IPO ajal kavatseb Ignitis Group kapitaliturgudel koguda kuni 585 miljonit eurot ja kui see õnnestuks, oleks see Baltikumi kalleim IPO. Selle edukuse hindamine aga sõltub eelkõige sellest, kuivõrd õnnestub ettevõttel meelitada ligi jaeinvestoreid, millest on ajendatud ka lai reklaamikampaania. Usume, et nn. ankurinvestorid, nagu Euroopa Rekonstruktsiooni - ja Arengupank, on ilmselt juba lubanud ettevõttesse investeerida ja seega on Ignitisel mõni „investeerimise baastase" kindlustatud".

SEB Varahalduse juhatuse liikme Sven Kunsingu arvates kaaluvad ka SEB Eesti pensionifondid aktsiate märkimist, kuid kahtlusi tekitab IPO üsna kõrge hinnatase, seda eriti seniste majandustulemuste kontekstis. „Ignitist müüakse kui dividendiaktsiat, samas on sellel Leedu energiadefitsiidist tulenevalt väga suur investeerimisvajadus. Võimalus on, et riik kui ettevõtte strateegiline omanik võib investeeringuid dividendipoliitikast olulisemaks pidada. Senine põhitegevus on olnud seotud jaotusvõrkudega, mis ühelt poolt on suhteliselt stabiilne äri, kuid teisalt võib samuti nõuda tulevikus suuri investeeringuid. Kokkuvõttes võiks öelda, et Ignitise pakkumine meie jaoks küll huvitav, aga selle hinnastamine võiks olla märksa atraktiivsem. Kui see IPO peaks siiski osutuma edukaks, siis kardetavasti tuleb kauaoodatud Enefit Greeni pakkumine veelgi kallim. Pensionifondid ei osta aktsiaid lühiajaliseks spekuleerimiseks ja seetõttu on meie jaoks väga oluline mitte üle maksta - me peame olema valmis hoidma neid positsioone aastaid ning seda on keeruline teha ettevõtete eest liiga kallist hinda makstes."