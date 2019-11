SEB: teisest sambast on tähtsamaid asju. Mida kaaluda teisest sambast raha väljavõtmisel või seal jätkamisel?

Schamardin: Pensionisambast ei peaks raha välja võtma, sest süsteem iseenesest on ju meeldiv. Kui inimesele antakse iga kuu neli protsenti tema palgast pensionifondi, siis see on parem variant, kui enda sellest loobumine sambast väljumise tõttu. Teise sambasse jäämine on rahaliselt kavalam variant. Seal olevat ja kogunevat raha saab reaalselt eurodes mõõta. Sambast lahkujatele jääb väga tugev riiklik lubadus, et nad hakkavad tõenäoliselt saama paremat pensioni esimesest riiklikust sambast. Riikliku lubadusega on halb asi, et seda on väga raske rahaliselt mõõta. Parem on võtta konkreetne raha täna teise sambasse, kui jätta see riigi lubaduse peale.

Küsimus on selles, et kas natuke suurem esimene sammas kompenseerib selle vahe, mida inimene siis teisest sambast ei saaks. Arvutusi on tehtud ühte- ja teistpidi, et kas on kavalam sambaga liitunuks jäämine või mitteliitunumine. Ma pole kummagi poole arvutusi väga tõsiselt võtnud, sest mõlemal on sees palju määramatust ja ebaselgust tuleviku osas. Tulemused on kah enamvähem ühte väravasse. Pole väga veenvat ülekaalu ei ühel ega teisel pool. Mina jätaksin oma raha teise sambasse edasi. Mulle meeldib saada reaalset rahas mõõdetavat tulemust.

Osad inimesed usaldavad riiki rohkem kui panku, kes rahakogujate pealt teenivad. Tootlus on kah Euroopa viletsamate seas. Isamaa väitis suisa, et raha põleb teises sambas…

Võrklaev: Rahandusministeerium on rahavoogudega kaalutud tootlust korduvalt arvutanud. See number on väga selgelt, kuigi napilt, reaaltootluselt ehk inflatsiooniga korrigeeritult plusspoolel. Fondid on keskeltläbi kogumise algusest teeninud inflatsioonist rohkem. Oleks võinud veel rohkem teenida ja me pole kaugeltki rahul selle minevikutulemusega, aga see väide mida me eelmisel aastal tänavatel nägime, selle lükkava rahandusministeeriumi numbrid selgelt ümber.

Schamardin: Mina ei usu, et inimesed enam riiki usaldavad. Olen kuulnud inimestelt just sellist mõttekäiku, et kuigi teine sammas on kasulik asi, siis paljud kipuvad raha välja võtma just seetõttu, et saada see raha poliitikute suva alt välja enda kontrolli alla ohverdades selle nimel tulevikulaekumised.

Kas pensionifondid hakkavad rohkem pingutama, kui raha saab teisest sambast välja võtta?

Võrklaev: Kahtlemata tekib konkurents pensioni investeerimiskontoga, kui see tuleb. Ma hindan seda positiivseks.

Schamardin: Fondide tulevikutootlustele mõeldes tulid septembris turule kogu raha aktsiatesse investeerivad pensionifondid, siis fondivalitsejad oleks pidanud neid saama juba ammuilma teha. Kui inimesed oleksid saanud neid kasutada, siis ehk oleks ka reaaltootlused veel kõrgemad.