Selle firma aktsia hind on koroonapandeemias kolmekordistunud ning võib veelgi kerkida

USA populaarne investorite kanal CNBC kirjutab, et ettevõtte Malaisia börsil noteeritud aktsiate hind on sel aastal kerkinud 255%. Singapuri börsil on ettevõtte aktsia hind tõusnud 256%.

Nõudlus kinnaste järele on koroonapandeemia tõttu kerkinud kõikides maailma riikides ning ettevõtte tulud on tõusnud rekordilisele tasemele ning analüütikud on aktsia osas väga positiivselt meelestatud.

Refinitivi andmetel on 22st analüütikust 18 andnud aktsiale tugeva või tavalise ostusoovituse. Analüütikute mediaan-hinnasiht on 20,28 Malaisia ringitit. Aktsia neljapäevane sulgemishind oli 16,70 ringitit.

Top Glove’i maikuuga lõppenud kvartali puhaskasum kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 366 protsenti 347,9 miljoni ringitini ( 72,1 miljonit eurot). Seda on peaaegu sama palju kui teeniti kogu eelmise aastaga. Kvartali käive oli rekordiline 1,69 miljardit ringitit ehk 413% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.