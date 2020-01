Skandaalis Leedu paberitootja aktsia kukkus järsult

Leedus, Klaipedas asuv Grigeo paberitööstus on sel nädalal olnud terava tähelepanu all, sest avalikuks tuli, kuidas suur tööstusettevõte on tahtlikult reovett ilma puhastamata otse merre suunanud. Leedu keskkonnaminister Kęstutis Mažeika on hinnanud, et keskkonnakahju võib ulatuda 60 miljoni euroni, vahendas Leedu Delfi.

Täna hommikul olid tehnilised probleemid selle aktsiaga kauplemisel, kuid kui asi läks tehinguteni, siis kukkus aktsia enam kui viiendiku võrra (20,59 protsenti), 1,08 euroni. Alles esmaspäeval, 6. jaanuaril maksis aktsia börsil 1,50 eurot.

Täna on aktsia kauplemine aktiivne. Tehinguid on kella 12.25ks tehtud 240 ja käivet on aktsial 204 185 eurot.