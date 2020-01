Sõnum Davosi ärifoorumilt: keskpankade korraldatud Ponzi skeem peaks kokku kukkuma

Varade hinnatõus meenutab Ponzi skeemi ja on põhjustanud keskpankade lõdva rahapoliitikast, mis lõpuks peaks kokku kukkuma.

Mis on Ponzi skeem?

„Me jõuame punkti, kus investorid ärkavad kasvava maksejõuetuste ja krediidireitingute alandamise laines,“ kirjutas ta maailma majandusfoorumile saadetud kirjas. „Ajastust on raske prognoosida, kuid see meenutab paljustki sissejuhatust 2001. ja 2002. aasta majandussurutisse.“

Minerd viitas, et kuigi riskivarade hinnad kallinevad, on hakanud maksejõuetuse juhtumid kasvama. Ta hoiatas taas, et BBB- võlakirjadel on jätkuv reitingulangetuste oht. Seda liiki võlal on suurem allakäigurisk kui 2007. aastal, kirjutab Bloomberg.

Guggenheimi võlakirjaboss Anne Walsh ütles, et 15 protsenti USA majandusest on juba majandussurutises. Tema sõnul on USA keskpanga poolne likviidsusega finantsturgude üleujutus loonud zombie-ettevõtted, kust raha võib pageda.

Mida kauem turu rahaga üleujutamine jätkub, seda valusam on löök lõpus tuleb, märkis ta.