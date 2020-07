Spetsialistid kulla hinnatõusust: tegelik ralli pole veel alanudki

Eile jätkasid tõusu nii Hiina, Euroopa kui ka USA aktsaiturud. Nagu kirjutab USA populaarne investorite kanal CNBC, siis loodavad suured investorid, et massilised majanduse turgutamise meetmed avalduvad peatselt ka ettevõtete tulemustes.

Samal ajal panustavad aga investorid ka turvalisematesse varadesse ning kulla hind kerkis kolmapäeval ülespoole tehnilise vastupanu taset, mis oli 1800 dollarit untsi eest. See juhtus esimest korda alates 2011. aastast.

„Makronäitajad on kulla jaoks ideaalsed," kinnitas Galaxy Digitali juht Michael Novogratz CNBC-le.

„Nii USA keskpank Föderaalreserv kui teised maailma keskpangad jätkavad rahatrükki- rohkem , rohkem ja üha rohkem raha. Ja ka kulla hind liigub varasematesse kõrgustesse. Ja see jätkub. Ma arvan, et me oleme alles tõusu alguses," lausus ta, lisades: „See on mull".

Maagilised uudised

Turg on jätkuvalt mures koroonaviirusesse nakatanute üha kasvavate numbrite pärast. Nii ületas Covid-19 nakatunute arv maailmas kolmapäeval 12 miljoni piiri. Viirusesse surnuid on enam kui pool miljonit.

Üleilmne tervisekriis on sundinud maailma keskpankasid majanduse taastamiseks massiivseid turgutusmeetmeid rakendama.

Kulda kasutatakse traditsiooniliselt kaitseks inflatsiooni vastu ja selle hind segastes majandusoludes tavaliselt tõuseb. Praegu on aga olukord eriti segane, sest kerkinud on nii aktsiate kui ka kulla hind ning tundub, et see trend jätkub.

Analüütikud kinnitavad, et keskpankade turgutusmeetmed ja lisaraha annab võimaluse kulla hinnaralliks nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis.

„Utsitame investoreid diversifitseerimisega alustama ja üks vara, mille hind võib oluliselt tõusta, on kuld," kinnitas Crossborder Capitali juht Michael Howell.

Ta märkis, et USA keskpanga ka Hiina Keskpanga turule raha pumpamine oli kollase väärismetalli jaoks maagiline uudis ning Howell prognoosis, et järgneva 18 kuu jooksul võib kulla hind tõusta isegi 50% ja jõuda 2500 dollari tasemele untsi eest.

„Kulla hinnatõus on olnud korrapärane ja kindel, mis näitab, et tegutsevad pikaajalised investorid," lausus FX strategy tegevdirektor Boris Schlossberg, lisades, et ülespoole liikumiseks on ruumi veel küllaga.