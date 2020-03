Strateeg: säilita rahu ning investeeri pikaajaliselt

Toornafta hind tõusis teisipäeva hommikul üle 7 protsendi, olles esmaspäeval teinud viimase 30 aasta suurima päevase languse. Venemaa riigieelarve on tasakaalus 40 dollarilise naftahinna juures, samas kui Saudi Araabia vajab palju kõrgemat hinda. Saudi Araabia eelarve puudujääk on juba 6,4 portsenti SKP-st. See tähendab, et mõlemad riigid ei saa väga pikka aega endale nii madalaid naftahindu lubada.

Esmaspäeva õhtul teatas president Donald Trump, et USA administratsioon valmistab ette meetmeid majanduse toetamiseks ja selle isoleerimiseks leviva koroonaviiruse puhangu vastu. Aasia aktsiaturud sulgusid teisipäeval korraliku plussiga. Ka Euroopa ja USA aktsiaturud lõpetasid päeva tugevalt, mis annab lootust, et paanikamüük on peagi läbi saamas.