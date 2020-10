Suur kinokett plaanib kõigi USA ja Ühendkuningriigi kinode sulgemist

Ettevõte teatas, et kinode ajutise sulgemise otsust pole veel tehtud.

Reedel teatati James Bondi filmi "Surm peab ootama" esilinastuse lükkamisest järgmisse aastasse. Sellised uudised on kaotanud usu, et 2020. aastal saaksid kinod kriisist väljuda. Samal ajal kasvab koroonaviirusesse nakatumine, mis võib viia uute piiranguteni ja hoida vaatajaid kinodest eemal.

Sunday Times kirjutas, et Londoni börsifirma hoiatas Briti peaministrit Boris Johnsonit ja kultuuriministrile Oliver Dowdenit, et kinode olukord on muutunud jätkusuutmatuks.

24. septembril hoiatas ettevõte investoreid, et kui kinod taas suletakse, on vaja kaasata värsket kapitali. Ettevõte esimese poolaasta kahjum ulatus 1,64 miljardi dollarini. Cineworldi aktsia kukkus tänavu 82 protsenti, kirjutab Reuters.

Täna kukkus Cineworldi aktsia Londoni börsil 34 protsenti, 26,04 pennini.