Suurpangad: börsidel pole veel nii valus, et hakata põhjast rääkima ja ostma

USA suurpankade JPMorgani, Citi ja Goldman Sachsi strateegid vastasid kui ühest suust, et suurim nädalane kukkumine alates 2008. aasta oktoobrist ei näita, et investorid oleks piisavalt haiget saanud, et saaks hakata rääkima põhja tegemisest, kirjutas CNBC.

Pärast läinud nädala koroonaviiruse hirmust tingitud börsikukkumist on liiga vara tagasi tormata aktsiatesse, märkisid strateegid.

„Osta langedes on olnud alates suurest finantskriisist edukas strateegia, kuna aktsialangustest on kiiresti üle saadud, ent seekord võib selline tegevus olla riskantsem,“ kirjutas Goldman Sachsi aktsiastrateeg Christian Müller-Glissmann. „Maailma majanduskasv on jätkuvalt nõrk ning pea kohal on koroonaviiruse mõju, vähemal määral rahapoliitiline ja eelarve lõdvendamine.“

Kiiresti kasvanud koroonaviirusesse nakatanute arv pani läinud nädalal investoreid hoogsalt aktsiaid müüma.

Kuigi aktsiate hinnad ja võlakirjad tootlused kukkusid kiiresti, pole turul just palju märke investorite kapituleerimisest, kirjutas JPMorgani strateeg Nikolaos Panigirtzoglou.

„Kuigi hookauplejate riskide mahavõtt paistab märkimisväärne, on S&P 500 indeks vaid kolme-nelja protsendi kaugusel 2018. aasta detsembri negatiivsuse hooekstreemsusest,“ märkis ta. Teiste indikaatorite alusel ollakse kapitulatsioonist veelgi kaugemal. „Paljusid indikaatoreid vaadates pole me veel 2018. aasta detsembri kapitulatsiooni lähedal,“ märkis ta.

Citi USA aktsiastrateeg Tobias Levkovich kõlas kui Panigirtzoglou kõla. „S&P 500 riski/tulu suhe on kukkumisega paranenud, kuid me peaks enne ostmist ära nägema paanikatasemed,“ lausus ta.