Swedbank: Nordecon kasvab agressiivselt käivet

Nordeconi kolmanda kvartali käive kasvas aastaga 16 protsendi võrra 72 miljoni euroni. See jäi meie ootustele 3,5 protsenti ehk 2,6 miljoni euro võrra alla, kuna me ootasime teises kvartalis 37 protsenti kasvanud ehituslepingute portfellilt suuremat mõju. Tulud Eestis kasvasid 10 protsenti 67 miljoni euroni, kuigi Eesti ehitusturg kahanes aastaga ühe protsendi võrra. Kõik Nordeconi alamsegmendid kasvatasid käivet, peale tööstus- ja laohoonete alamsegmendi. Kusjuures suurimat kasvu näitasid ühiskondlikud hooned ja korterelamud.

Rajatiste segmendi kasum taastus peale keerulist esimest poolaastat

Kolmanda kvartali kasumlikkus oli meie ootustest kõrgem. Esimese poolaasta tulemused näitasid, et rajatiste segmendi käive ei olnud piisavalt suur, et katta brutokasumiga püsikulusid. Kuna segmendi lepingute portfell kahanes juuni lõpuks aastaga nelja protsendi võrra, kahtlustasime, et kolmas kvartal saab Nordeconi rajatiste segmendile samuti raske olema. Siiski kasvas segmendi brutokasum tänu kasvanud käibele ning väiksemale kulubaasile aastaga 0,1 miljoni euro võrra. Ehitiste segmendi kolmanda kvartali brutokasumi marginaali kasv 3,7 protsendilt 5,1 protsendile vastas meie ootustele rohkem.

Seotud lood: Nordecon kasvatas kasumit

Ootame 2020. aasta hinna/puhaskasumi P/E suhteks 8,3 ning 8% dividenditootlust