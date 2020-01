Swedbank: suur osa „headest investeerimispakkumitest“ on pettuslikud. Ärge langege õnge!

Investeerimispakkumistega kõnesid on tehtud nii välismaa numbritelt kui ka Eesti numbritelt, kuid viimase puhul kuvatakse seda koos suunakoodiga (+372), mida muidu Eesti numbrilt helistades ei näidata. See tähendab, et tegemist on n-ö ostetud numbriga ja tegelikult tuleb kõne teisest riigist. Sellele tasub samuti tähelepanu pöörata.

Kui inimene avastab, et ta on langenud pettuse ohvriks, tasub esimese asjana pöörduda oma panga poole ning uurida, kas on veel võimalik makset tagasi kutsuda. Mida kiiremini see toimub, seda suurem on tõenäosus, et raha saab veel tagasi kutsuda. Samuti tuleb koheselt teavitada juhtunust ka politseid.