Swedbanki klientide aktsiate top: börsi uustulnuk oli populaarseim aktsia

Coop Panga aktsia märkimises osales ligi 11 000 investorit. Kokku märgiti pea 33 miljonit aktsiat ning emissiooni mahuks kujunes 37,9 miljonit eurot. Vaatamata suurele huvile, lõpetas Coop Panga aktsia detsembri siiski 7% miinuses.

BMW sattus detsembris Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) huviorbiiti, kuna kahtlustatakse, et autokontsern on USAs müügistatistikaga manipuleerinud. Lisaks teatas BMW, et kärbib töötajate boonuseid 20% võrra, kuna elektriautode programm on läinud oodatust kulukamaks.

Advanced Micro Devices (AMD) aktsia tõusis detsembris peaaegu 20%. Eelmine aasta oli erakordselt hea aasta AMD-le, kuna ettevõtte tõi turule uusi kiipe ning kasvatas tänu sellele turuosa. See kajastus ka aktsiahinnas, mis tõusis 140%.

Detsembris teatas Siauliu Bankas börsile, et Leedu keskpank leidis panga töös mitmeid puudusi ning määras seetõttu pangale 880 000 euro suuruse trahvi.

Nio aktsia lõpetas aasta võimsa lõpuspurdiga, rallides detsembri teises pooles üle 80%. Hiina Teslaks ristitud elektriautode tootja kolmanda kvartali käive suutis ületada analüütikute ootusi ning ettevõte sai väiksema kahjumi kui eelmine aasta samal ajal.

Swedbanki klientide eelistatuimad aktsiad detsembris 2019

1. Coop Pank

2. Swedbank

3. BMW

4. Tallinna Sadam

5. AMD

6. Equinor

7. Tallink

8. Siauliu Bankas

9. Outokumpu

10. Nio Inc.