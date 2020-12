Swedbanki klientide novembris enimmüüdud aktsiate seas pole ühtegi Eesti väärtpaberit

Tallink teatas, et koroonaviirusest tingitud reisipiirangute tõttu vähenes kolmanda kvartali käive ja kasum võrreldes eelmise aasta sama ajaga.

Koroonaviiruse tõttu vähenesid ka Tallinna Sadama kolmanda kvartali käive ning kasum võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga.

Hiina elektriautode tootja Xpeng teatas, et tarnis kolmandas kvartalis 8578 sõidukit, mis on üle kolme korra rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Ettevõtte käive suurenes sama ajaga rohkem kui neli korda.

Naftahindade taastumine pani tõusma ka Hollandi naftakontserni Royal Dutch Shelli aktsia.

Ravimitootja Pfizer teatas eelmisel kuul, et on töötanud koroonavaktsiini, mille efektiivsus on üle 90%.

Soome lennufirma Finnairi aktsia tõusis pärast Pfizeri koroonavaktsiini uudist kahel järjestikusel päeval rohkem kui 60%, kuna investorid uskusid, et vaktsiin võimaldab lennuliikluse normaliseerumist.

Soome energiafirma Fortum teatas, et kolmanda kvartali kahjum oli oodatust suurem.

Saksa autokontsern BMW hoiatas, et koroonaviiruse uus laine võib ohustada äri märkimisväärselt.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!