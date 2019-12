TABEL | Ka kolmanda pensionisamba fondidel on hea aasta

Romet Kreek reporter RUS

Raha kogumine Foto: Argo Ingver

Kes vabatahtlikult on valinud investeerimiseks kolmanda pensionisamba fondid, need ei ole pidanud pettuma. Vähemalt mitte need, kes olid valmis suurt aktsiariski võtma, kuid aastad pole vennad.