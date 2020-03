Tallink ei ole koondanud ega küsinud laenupuhkust

Ettevõte on keelanud tööreisid riskipiirkondadesse. Mujale tööreisid on lubatud vaid juhul, kui need on hädavajalikud.

„Nii palju kohtumisi, kui võimalik, teeme videokonverentside ja telefoni konverentsidena,“ ütles Link. „Isiklike reiside osas on töötajatele samuti saadetud juhised. Kontoritesse ja laevadesse ei võta me vastu partnereid riskipiirkondadest ja väliskülaliste vastu võtmine on viidud miinimumini. Koolitustel ja konverentsidel osalemine on tühistatud.“

Koroonakolde riikidest tagasi tulnutele on kehtestatud 14 päevane kodus oleku korraldus

Kui suured on koroonaviiruse ja erakorraliste meetmete mõjud Tallinkile, sellest on tema sõnul veel vara rääkida.

„Meeleolu ettevõttes on pragmaatiline, ollakse keskendunud tegevustele, otsuste kiirele tegemisele ja klientidele operatiivselt otsuste osas info jagamisele,“ lausus ta. „Jälgime pidevalt olukorda ja teeme kiireid otsuseid.“