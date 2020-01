Tallink tegi reisijateveo rekordi

„Reisijatearvu kasvu 2019. aastal, mil meie tegevust mõjutasid mitmete laevade korralised hooldus- ja remonditööd esimeses kvartalis, koduturgude ja maailma majanduse suurenenud pinged ja tihenenud konkurents meie liinidel, võib lugeda heaks tulemuseks. Kindlasti aitas rekordilise reisijatearvuni jõudmisele kaasa suvine kõrgperiood, mil vedasime esmakordselt mitmel kuul järjest rohkem kui miljon reisijat kuus,“ kommenteeris avaldatud statistikat Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Neljanda kvartali tulemust mõjutas kindlasti ka Soomes novembris ja detsembri alguses toimunud postitöötajate streik, mistõttu ei jõudnud meie lojaalsusprogrammi klientideni Soomes õigeaegselt tavapärased jõulukampaaniapakkumised ning sellest tulenevalt oli märgata tavapärasest väiksemat jõulueelset reisimist soomlaste hulgas. Seda positiivsem on asjaolu, et neljandas kvartalis veetud reisijate ja reisijate sõidukite arvud mõlemad siiski suurenesid võrreldes 2018. aasta neljanda kvartaliga,“ lisas Nõgene.

„Veetud reisijate sõidukite vähenemine, kuid peamiselt kaubaveo vähenemine, on teemad, millega ettevõttes tõsiselt tegeleme. 2019. aasta jooksul tihenenud konkurentsitingimustes tuleb meil eelkõige just kaubaveovaldkonnas 2020. aastal oma tegevusi muutunud tingimustele vastavalt kohandada, et kaubaveo langustrend taas positiivseks pöörata. Sellega tegelikult täna juba ka tegeleme,“ ütles Nõgene.