Tallinki ennneolematu kvartal. Ettevõte andis teada, kuidas viirus neid räsinud on

„Kuigi esimene kvartal andis lootust positiivseks aastaks ning vaid kvartali kaks viimast nädalat jäid pandeemiast tingitud eriolukordade löögi alla, siis teine kvartal osutus täpselt esimese peegelpildiks ning vaid kvartali kaks viimast nädalat tõid veidigi leevendust ja esimesi positiivseid arenguid pärast reisipiirangute kaotamist,“ lausus Nõgene.

„Arvestades viimase viie kuu ebastabiilsust ja raskusi, on meie teise kvartali tulemused isegi marginaalselt paremad kui me ootasime, kuid loomulikult pole need tulemused ligilähedasedki sellele, mis me endale eelmise aasta lõpus eesmärgiks seadsime. Praegusel keerulisel ajal tuleb aga keskenduda, positiivseid lahendusi otsida ja tegutseda. Tallinkis oleme me teise kvartali jooksul väga keerulistes tingimustes planeerinud ja turule toonud mitmeid uusi ajutisi liine ja erireise, mis on meie klientide poolt väga hästi vastu võetud. Kõigi meie kontserni ettevõtete kiirus, paindlikkus ning kiire otsustamine ja tegutsemine on meile kolmanda kvartali alguseks andnud tugeva konkurentsieelise,“ lisas Nõgene.

„Praegusel hetkel keskendume me selle aasta suveperioodi reiside võimalikult edukale ellu viimisele ning valmistame ette eeloleva sügistalve liine ja graafikuid vastavalt kõikvõimalikele erinevatele stsenaariumitele. Kuna ebakindlus pandeemiaolukorra arengute tõttu on jätkuvalt suur, siis on oluline, et oleksime valmis tegutsema paindlikult, kiiresti ning valmis ellu viima ükskõik millise stsenaariumi baasil tegevusi. Viimased kuud on juba näidanud, et oleme ettevõttena võimelised ja valmis vajadusel alustama tegevust uutel liinidel väga kiiresti ning oleme täna oma tegevuses paindlikumad kui eales varem,“ ütles Nõgene.