Tallinna börs punases. Millised on olnud suurimad kukkujad?

Tallink Grupiga on täna kella 13:10 seisuga tehtud 614 tehingut summas 410 706 eurot. LHV Groupi aktsiaga on tehtud 318 tehingut ja käive on 396 192 eurot. Tallinna Sadam on selles arvestuses kolmas 351 tehingu ja 263 457 euroga.

Suurim kukkuja on olnud Baltika, mille aktsia hind on kukkunud 15,45% 0,104 euro peale. Arco Vara aktsia on langenud 5,74% 1,15 euro peale ning Merko Ehitusel 4,06% 8,98 eurole.

Börse mõjutab nii koroonaviiruse aina kiirem levik Euroopas kui ka uudis, et Saudi-Araabia paiskab turule senisest enam naftat. See omakorda kukutas nafta hinda 30% ja paneb surve alla teiste seas USA naftafirmade aktsiad.

Kliki tabeli peale, kui soovid seda näha suuremalt: