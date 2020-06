Tallinna Hoiu-laenuühistu: majanduskriis meid ei ohusta

Pea kümneaastase investeerimiskogemusega Tallinna Hoiu-laenuühistut saabuv majanduskriis ei ohusta. Ühistu ligi 2000 liikme sõnul on hoiused tõestanud end stabiilse ja usaldusväärse võimalusena säästude kasvatamiseks — seda ka muutunud majanduskeskkonnas.

Eesti üks suurimaid hoiu-laenuühistuid on kogukond, mille eesmärk on ühistu liikmete jõukuse kasvatamine. Seda eesmärki suudeti täita nii eelmise majanduskriisi ajal, mis edukalt üle elati, kui ka nüüd, mil majanduses terendavad taas segasemad ajad. Läbimõeldud investeerimisotsused tähendavad, et ka muutunud turuolukorras on ühistul võimalik dividende maksta.

„Oleme andnud välja laenud kinnisvara tagatisel, mis tähendab, et ei aktsiaturgude volatiilsus ega lühiajalised langused muus majanduses meid ülemäära ei mõjuta,“ selgitas Tallinna Hoiu-laenuühistu jurist Marjana Hiie. Tema sõnul on selge, et üle 50 protsendi ei kuku kinnisvara hind ükskõik millise kriisi ajal, mistõttu on hoiustajate varad igal juhul kindlustatud.

Tõsi, mõnes mõttes on käesolev aasta tõesti erinev. Kui seni on hooaja üheks tippsündmuseks olnud suve lõpus toimuv pidulik koosviibimine kõigile ühistu liikmetele, siis tänavu pole ürituse toimumine lõpuni selge. „Suvelõpu peost on saanud tõesti südantsoojendav sündmus, mille toimumist paljud juba aasta algusest pikisilmi ootavad. Eks peame rahulikult vaatama ja hindama, kas ja millal on võimalik tänavu pidu pidada,“ sõnas ühistu esinaine Annely Ojamets.

Ka liikmed leiavad, et Tallinna Hoiu-laenuühistust on saanud ajaga pere — igasuvine koosviibimine on justkui vanade heade tuttavate kokkutulek. 57-aastase Silvi sõnul hoiustab ta raha, et pensionile lisa teenida. „Ikka selleks, et veel elu nautida ja maailma avastada!“ selgitas ta. Silvi rõhutas, et just dividendide saamise võimalus muudab raha hoiustamise veelgi usaldusväärsemaks.

Paindlik viis lisaraha teenida





Hoolimata sellest, et pension on tõusnud Eestis juba rohkem kui 500 euroni, ei kogune pensionäridele teisest sambast ikkagi eriti midagi tagavaraks. „Meie juures saab klient end kindlustada ja iga kuu lisaraha teenida — seda koguda või soovi korral välja võtta,“ selgitas ühistu esinaine Ojamets.

Investeerimiseks on võimalusi lõputult: raha saab paigutada aktsiatesse ja pensionifondi või siis eelistada näiteks hoopis ühisrahastust ja krüptoraha. Rusikareegel on mõistagi, et mida suuremat tulusust lubatakse, seda suuremad on ka riskid ehk võimalus oma rahast ilma jääda. Seega tasub otsus enne raha paigutamist tõsiselt läbi mõelda.

Ojametsa sõnul on aga nende ühistu eeliseks paindlikkus. „Inimesed ei võta raha hoiustades lisariski sellega, et raha jääb nii-öelda kinni. Kui tekib kiire ja möödapääsmatu vajadus oma hoiusele pandud säästude kasutamiseks, on võimalik raha juba enne tähtaega välja võtta,“ lisas Ojamets.

Just seetõttu otsustas ka 70-aastane Enno Tallinna Hoiu-laenuühistu kasuks — sääste saab välja võtta ilma kogutud intressitulu kaotamata. „Mõtlesin pikalt, kas raha üldse hoiustada ja kui, siis kuhu. Tallinna Hoiu-laenuühistu jättis kõige turvalisema mulje ja minu lisaraha jõuab iga kuu otse pangakontole,“ sõnas Enno.

Aastate jagu usaldusväärsust

Tallinna Hoiu-laenuühistu on asutatud ja tegutseb finantseerimisteenuseid osutava ettevõttena põhikirja ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel juba 2010. aastast. Ettevõtte osakapital on kasvanud ligi kolme miljoni euroni (2 593 723 eurot), mistõttu on tegemist Eesti ühe suurima hoiu-laenuühistuga.

Ühistu on elanud üle ka suure majanduskriisi, mis annab eesootava languse taustal ainult kindlustunnet juurde. „Meil on eelmisest kriisist hea kogemus olemas ja saame ka seekord hakkama nii, et meie hoiustajad ei tunnegi seda,“ julgustas Ojamets inimesi ikka investeerima. Peagi on võimalus hoius avada ka kodunt lahkumata.

Ojamets kirjeldas hoiuühistu liikmeid kui kaalutletud otsustajaid, kes on huvitatud lisaraha teenimisest, kuid ei taha võtta riske. „Hoiustajaid on meil igas vanuses — keskmine liige on 45 aastat vana. Tavaliselt jäävad investeeringud 10 000 kuni 25 000 euro vahele, hoolimata sellest, et minimaalne hoiustamise summa on 2000 eurot,“ selgitas ta.

Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub võimalusi raha hoiustamiseks ja laenude võtmiseks. Esmalt tuleb astuda ühistu liikmeks: kirjutada avaldus ning tasuda sisseastumis- ja osamaks. Sisseastumismaksu suurus on nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele 10 eurot, osamaksu alammäär on füüsilistele isikutele 30 eurot ja juriidilistele isikutele 300 eurot.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenuseid osutava ettevõttega. Tutvu Tallinna HLÜ tegevuse ja nantsteenuste tingimustega, vajadusel pea nõu asjatundjaga.