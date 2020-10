Täna algas kinnisvarafondi osakute märkimine

Eesti ja Leedu jaeinvestoritelt ning Euroopa institutsionaalsetelt investoritelt plaanitakse kaasata vähemalt 20 miljonit eurot, osakutega kauplemine algab Nasdaq Tallinna ning Stockholmi börsil oktoobri lõpus.

Baltic Horizon Fund fondijuht Tarmo Karotam märkis, et kapitali kaasatakse nii olemasolevate projektide arendamiseks, kinnisvara ostmiseks kui laienemiseks uutesse valdkondadesse. „Lisaks olemasolevatele büroo-, kaubandus- ja vabaajapindadele plaanime edasi hajutada portfelli valitud büroo investeeringutega ning kaaluda sobivaid objekte logistika ja hooldekodude valdkonnas, pikem eesmärk on kasvada suurimaks kinnisvarafondiks Balti piirkonnas ja jõuda varade mahult 1 miljardini," märkis Baltic Horizon Fund fondijuht Tarmo Karotam.

Redgate Capitali partner Aare Tammemäe tähendusel on tegemist käesoleva aasta ühe suurima avaliku omakapitali kaasamisega Eesti päritolu ettevõtte poolt. „Kuna renditulude rahavood on taastunud ja turg peale kevadist raputust stabiliseerumas, saab pakkumise ajastust pidada sobivaks, lisaks tuleb arvestada, et kinnisvaraturg pakub laienemiseks ja ostudeks täna rohkem võimalusi kui alles mõni aeg tagasi," sõnas Tammemäe.

Northern Horizon Capital ASi pakkumine hõlmab kokku 17 292 062 uut osakut, pakkumise osakute arv võib kahekordistuda juhul kui ettevõte otsustab kasutada pakkumise suurendamise võimalust. Pakkumise hind osaku kohta on 1,1566 eurot, mis vastab Baltic Horizon Fondi osaku kaalutud keskmisele hinnale Nasdaq Tallinna börsil alates 1. jaanuarist 2020 kuni kuupäevani, mis on seitse kalendripäeva enne märkimisperioodi esimest päeva. Märkida saab täisarvu osakuid ning iga ostukorralduse miinimumarv on 1000 osakut.

Baltic Horizon Fund on tähtajatu kinnine kinnisvarafond, mis on noteeritud nii Nasdaq Tallinna kui Stockholmi börsil. Fondi maht on 345 miljonit eurot ja omakapital 138 miljonit eurot. Fondi investeerimisportfelli kuulub 15 ärihoonet Tallinnas, Riias ja Vilniuses, mille renditav netopind ulatub kokku 153 350 m2.

Fondi renditulust annavad büroopinnad 54%, kaubanduspinnad 42% ja vabaaja kinnisvarapinnad 4%. Riigiti moodustab fondi rentulust Läti 40%, Leedu 34% ja Eesti 26%. Eestis kuuluvad fondi portfelli suurematest objektidest CC Plaza, Postimaja, G4S peahoone ning Pirita tee kaubanduskeskus.