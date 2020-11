Tavidi peaanalüütik: mis juhtus kulla hinnaga koroonaepideemia ajal?

Venemaa keskpank on olnud pikka aega maailma suurim monetaarkulla kokkuostja, Hiina neelab maailmaturgudelt kulda läbi keskpanga poolt monitooritud Shanghai kullaturu ning maailma suuruselt 13. majanduse Türgi keskpank on tõusnud maailma suurimaks kullaostjaks. Viimane protsess on õpikunäide olukorrast kus Türgi, kui üks keeruliste ja ebakindlate geopoliitiliste väljavaadetega riik mis ei kuulu n-ö "pärisliikmena" ühessegi majandusblokki, kindlustab oma finantspositsiooni kulla kui ainsa kõrglikviidse varaliigi abil, mis ei sõltu globaalse finantssüsteemi armust. Sõltumata sellest kas Ankara läheb tülli Washingtoni, Pekingi või Moskvaga on riigi keskpanga varasalvedes olevad kullavarud alati garandiks mille eest osta maailmaturgudelt kokku asju mida siseriiklikult ei suudeta varuda (eeskätt energiakandjaid).

Keskpangad võivad üritada hoida kullahinda kontrolli all

Maailma kullanõukogu andmetel müüsid keskpangad augustis 12,3 tonni rohkem kulda kui kokku ostsid. Kuigi suures plaanis moodustab see vaid tühise osa maailma 35 000 tonnini ulatuvatest monetaarkulla reservidest (monetaarkuld on kuld, mida keskpangad hoiavad "ultimatiivse" turvavarana, mis säilitab ainsana ka siis kui kõik muud varad - peamiselt USA ja Euroopa võlakirjad - kokku peaksid varisema) on fakt, et keskpangad esmakordselt pooleteise aasta jooksul üldse rohkem kulda müüsid kui ostsid, märkimisväärne.

See on areng, mis võib vihjata keskpankade koordineeritud püüetele hoida kullahinda kontrolli all kriitilisel hetkel, mil globaalse majanduskriisi vastu võitlemiseks turgudele pumbatud raha võib hakata kullahinda kergitama. Äsja keskpankade poolt trükitud triljonite "maandumine" kullaturul oleks viimane asi, mida maailma reservvaluutasid valitsevad keskpangad sooviksid.