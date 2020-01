Teise samba pensionifondidele kaalutakse võimalust võtta rohkem laenu. Mida see tähendaks fondidesse edasijäänutele?

Erimeelsused reformieelnõu detailide ja eesmärgi osas on jätkuvalt suured. Vahetult enne kokkusaamist tehti teatavaks, et kuni seni on räägitud ühes osas raha väljavõtu võimalusest kogumisfaasis kuni summani 10 000 või 10 100 eurot ja seda ületava osa puhul makstaks välja summad mitmes osas, siis teatati, et kogujaid ei koheldaks erinevalt, saavad kõik võtta soovi korral ühe korraga raha välja. Vähemalt esitatakse selline ettepanek.

Olukord on sedasi, et 18 protsendil teise sambaga liitunutel on kogunenud teise sambasse vähemalt 10 000 eurot, samas on nende käes 56 protsenti fondides olevatest varadest. Kui vähema raha omanikud saaksid korraga raha välja võtta, siis rohkemate teise samba varade omanikud jääksid justkui ebavõrdesse olukorda.

See tähendab, et kui inimesed otsustavad massiliselt teisest sambast raha välja võtta, siis kuhjub fondidest raha väljumise efekt väikesele ajale, mis sunnib fonde varasid kiirhinnaga müüma. Fondivalitsejatele tahetakse anda ka senisest müügile suuremas mahus alternatiiv.

Nimelt plaanitakse suurendada fondivalitsejatel luba võtta fondile laenu seniselt lubatud kümnelt protsendilt 25 protsendini fondi varade mahust.

See tähendaks, et kui fondidel on vähelikviidsed varad, mida võib olla raske realiseerida, võib fondivalitsejatel tekkida kiusatus võtta raha lahkumisel fondist varade müügi asemel laenu, mille eest saaks lahkujatele raha välja maksta.

Vähe sellest, et lahkujatele jääksid varasemast fondi potentsiaalselt vähemlikviidsed varad, kannaksid fondist lahkujate kulud (varade müügikulu) ja võimaliku laenuintressi teise samba fondi edasijääjad. Teise samba pensionifondidel ju puudub lahkumistasu.