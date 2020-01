Tesla on esmakordselt väärt sada miljardit dollarit. Elon Muski ähvardab pururikkaks saamine

Mitte, et see vaid Teslale oluline oleks, kui antud juhul on esmakordselt ajaloos üks USA autotootja väärt sada miljardit dollarit.

Oluline verstapost möödus vähem kui kuu aega pärast seda, kui Tesla aktsia ületas 420 dollari piiri. See pidi olema hinnatase, mille pealt kunagi USA elektriautotootja juht Elon Musk ähvardas kompanii börsilt minema viia. Selles kuulsas säutsus Twitteris, mis tõi Muskile suure pahanduse, teatas mees, et ettevõtte väljaostuks on rahastus tagatud. Siis maksis aktsia vaid umbes 330 dollarit.

Eile tõusis Tesla aktsia järelkauplemisel 1,4 protsenti, 555 dollarile.

Maaklerfirma New Street Research kergitas aktsia hinnasihi 800 dollarini, kirjutab Reuters.

Tesla turuväärtus hakkab lähenema tasemele, mis annab Muskile võimaluse esimese osa optsioonide abil teenida 346 miljonit dollarit. Et ta sealt raha kätte saaks, peab ettevõte olema väärt sada miljardit dollarit nii ühe kui kuue kuu keskmisena. Kokku on Muskil optsioonid 12 osas, tegemist oleks vaid esimeste optsioonide täitmisega.