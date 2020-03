Trumpi reisikeeld saatis aktsiad langusesse

Dow futuurid langesid 3,94 protsenti, S&P 500 kukkus 3,67 ja Nasdaq 3,92 protsenti, kirjutab CNN.

Aasia aktsiaturud alustasid päeva samuti langusega. Jaapani Nikkei 225 kukkus 4,5 protsenti. Hongkongi börsiindeks Hang Seng langes 3,8 protsenti.

“Euroopa reisipiirang tuli nüüd kahtlemata kõigile üllatusena,” ütles ANZ Aasia analüüsijuht Khoon Goh Reutersile. “Niigi on juba viiruse mõju majandusele oluline ja täiendavad meetmed vaid suurendavad mõju majandusele. See on midagi, millega investorid pole suutnud arvestad ja mille lühiajaline mõju majandusele on hiiglaslik.”

USAs kukkus WTI nafta päevaga 4,2 protsenti 31,60 dollarini. Briti brenti naftasordi hind vajus 4,6 protsenti, 34,15 dollarini. Kuld odavnes 0,4 protsenti, 1635,20 dollarini.

Trumpi teadaanne tekitas alguses segadust, kuna USA president viitas, et ka kaubandust Euroopaga piiratakse. Ta parandas end hiljem Twitteris ja ütles, et piirangud kehtivad inimestele, mitte kaupadele.