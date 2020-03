Tuleva: teise samba sissemakste peatamine oleks viga

Ligi 6000 pensionikogujat ühendav Tulundusühistu Tuleva soovitab valitsusel tungivalt teise samba sissemakseid jätkata. Vastasel juhul kahjustaksime riigieelarve tehnilise tasakaalu säilitamise nimel oluliselt Eesti inimeste vara pikaajalist tootlust, teatas Tuleva.

Me ei tohi korrata investori kõige rumalamat viga, omandades väärtpabereid kõrgtasemelt, aga loobudes ostudest turgude madalseisu perioodil, kui aktsiate hinnad on soodsad.

Otsus riigi sissemaksed 2008/2009. aasta kriisi ajal peatada vähendas Eesti inimeste pensionivara kasvu märkimisväärselt. Ettevõtted, mille aktsiate ostmisest me 2009. aasta keskel loobusime, on isegi pärast viimase kuu järsku langust kaks-kolm korda rohkem väärt kui kümme aastat tagasi.

Tolle hetke otsust võib teataval määral mõista: euro kasutuselevõtu tingimusena pidime vältima eelarvedefitsiidi suurenemist ja mõistlikel tingimustel laenuraha kaasamine polnud võimalik.

On selge, et eriolukorras vajavad Eesti ettevõtted ja inimesed abi. Täna pole õnneks tarvis valida inimeste vara pikaajalise kasvu ja lühiajaliste raskuste leevendamise vahel - me saame soodustada mõlemat. Eesti riigil on täna kasutada riigikassa reservid. Täiendavaid vahendeid on võimalik rahvusvaheliselt rahaturult kaasata nullilähedase intressikuluga.

Tuleva ei ole võtnud seisukohta teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise plaani kohta - see on riigikogu ja valitsuse poliitiline otsus. Täna kehtiva seadusega ette nähtud samba maksete peatamine oleks aga vastutustundetult lühinägelik samm, millele ei leidu ühtegi mõistlikku majanduslikku ega poliitilist põhjendust.