Üks mees pani aktsiad rallima. Muidu USA-keskne Buffett ostis osalused viies Jaapani ettevõttes

Berkshire Hathaway on investeerimisel olnud väga USA keskne.

Investeerimisguru ütles, et ettevõte on 12 kuu jooksul ostnud osalused Itochus, Marubenis, Mitsubishis, Mitsuis ja Sumitomos. Berkshire plaanib neid aktsiaid pikka aega hoida ning võib suurendada osalused 9,9 protsendini. Aktsiad on Berkshire'i kindlustusäri National Indemnity kontol.

"Mul on hea meel, et Berkshire Hathaway osaleb Jaapani tulevikus," märkis Buffett.

Reedeste börsi sulgemishindade alusel oli viis viie protsendist osalust väärt 655 miljardit jeeni ehk 5,2 miljardit eurot.

Aktsiad kallinevad sageli, kui Berkshire teatab uutest investeeringutest. Buffetti uudise peale tõusid täna Jaapani kaubandusettevõtete aktsiad kuni 12 protsenti, lüües aktsiaindeksi Topixi 1,5 protsendist tõusu.

Marubeni tegi kaubandusettevõtetest suurima, 12 protsendise tõusu. Sumitomo ja Mitsubishi aktsiad tõused enam kui kümme protsenti, Mitsu oma kerkis 8,2 protsenti. Itochu, kellel on viiest ettevõttest ainsana aktsia kallim raamatupidamisväärtusest, tõusis 5,4 protsendiga rekordtasemele. Nendel ettevõtetel on palju vaba raha.

Berkshire on investeerinud paljudesse ettevõtetesse, kuid 30. juuni seisuga oli Apple'i osalus kasvanud 125 miljardi dollarini.

"Kuna Buffetti portfell on kaldu Apple'i poole, siis ta võib vaadata Apple'ile vastandit," ütles Monexi peastrateeg Hiroko Takashi Reutersile.

Berkshire Hathaway istub rahahunniku otsas, mis ulatus juuni lõpus rekordilise 146,6 miljardi dollarini.