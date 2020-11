Ülemiste linnaku juht: koroonapandeemiast räsitud majanduses ringlev raha tõmbub magnetina kõige rohelise poole

Gert Jostov, Technopolis Ülemiste AS-i juht

Tuleviku ennustamine on üldiselt tänamatu töö, kuid siiski leidub indikaatoreid, mis näitavad selgelt, kuhu suunas maailm liigub ning millised on homsed trendid. Igat sorti hiromantidest, nii ja teisiti arvajatest, räägib selgemat keelt raha liikumine – kuhu see kokku voolab ja kust välja liigub, ütleb arvamusloos Technopolis Ülemiste juhatus esimees Gert Jostov.