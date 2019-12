ÜLEVAADE | Coop Panga aktsionärideks hakkas mitmeid prominente: osaluse ostsid nii Neinar Seli kui Oliver Kruuda elukaaslane

Suurimate Coop Panga aktsionäride seas on müriaad tarbijate ühistuid. Silmatorkav on see, et pensionifondidest on aktsionäride ringis vaid LHV omad. Teisi pensionifonde pole märgata.

Läbi CM Capitali kuulub 6,9 protsenti pangast Igor Mölderile ja Marko Kullile. Eraisikuna on eesotsas ka Aleksandr Kostin.

Läbi Indefinite Assets OÜ kuulub 0,6 protsenti aktsiatest Nikolai Stelmachile. Järgneb Neinar Seli 0,45 protsendi aktsiatega.

Suurim eraisikust aktsionär, salapärane Andres Sonn, loobus aktsiapakkumises aktsiate müügist, kuigi oli varasemalt lubanud panga aktsionäride ringist väljuda. Varasemalt kuulus talle 20 protsenti pangast, nüüd sai ta 9,3 protsenti Coop Panga aktsiatest.

Huvitavaid eraisikuid, kes aktsiaid ostsid on veel. Näiteks on üheks suurimaks eraisikust aktsiaomanikuks Reet Raidur, kes on varem meediast läbi käinud kui ärimees Oliver Kruuda elukaaslane ja kes varasemalt töötas pikalt SEB privaatpanganduse juhina.

Tagasihoidlikumaid oste on teinud näiteks "Eesti rikkaimaks pärijaks" nimetatud Aadu Luukase poeg Indrek Luukas (77 000 aktsiat) ning Valentina Otsason ( veidi üle 100 000 aktsia), kes on endise Eesti Panga presidendi ja Krediidipanga looja Rein Otsasoni lesk. Valentina müüs oma osaluse Krediidipangas 2006. aastal, aga nüüd ostis justkui väikse osaluse sellest tagasi, sest Coop Pank tekkiski just Krediidipanga äraostmisel.