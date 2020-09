USA börsil oli parim august pärast 1986. aastat

Föderaalreservi lubadus taluda inflatsiooni ja hoida intressimäär madalal, positiivsed vaktsiiniuudised ja tehnoloogiaaktsiate ralli aitasid S&P 500 ja Nasdaqil tõusta augustis rekordtasemele.

"See on investorite hooga kaasaminek," ütles Independent Advisor Alliance investeerimisjuht Chris Zaccarelli Reutersile. "Inimesed ostavad tehnoloogiaettevõtete aktsiaid, kuna nende arvates läheb neil pandeemiast sõltumatult hästi."

"USAs on juba enam kui kuus miljonit nakatumisjuhtu, mis tuletab meelde, et pandeemia jääb püsima kuni selle vastu võetakse midagi ette," lausus ta. "Pandeemia avaldas selgelt mõju kõigile äridele, kuid osad on paremini vastu pidanud."

Sektoritest tegi suurima tõusu tehnoloogiasektor, kellele järgnesid tervishoid ja kommunaalmajandus.

Nasdaq lõpetas augusti ligi 20 protsenti kõrgemal kriisieelsest rekordtasemest. Esmaspäeval sai indeks innustust Apple'ilt ja Teslalt, kes tükeldasid oma aktsiad.

"Kuigi aktsiate tükeldamine ise ei paku fundamentaalset põhjust aktsiate ostmiseks, võivad odavamad aktsiad muuta mõnedele väikeinvestoritele atraktiivsemaks," ütles Allianz Global Investorsi USA investeerimisstrateeg Mona Mahajan.

S&P 500 tõusis augustis 7,01 protsenti. Sellest suurem ehk 7,1 protsendine augustikuine tõus oli indeksil 1986. aastal.

Apple'i aktsia tõusis eile 3,4 protsenti, 129,04 dollarini. Tesla aktsia tõusis 12,6 protsenti, 498,32 dollarini.