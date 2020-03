USA kahe triljoni dollarilise paketi kokkulepe käivitas võimsa börsitõusu

„Kokkulepe on koos,“ lausus Valge Maja ametnik Eric Ueland.

Kahe triljoni dollarilise paketi üle on läbiräägitud alates läinud reedest, kuid täpsemaid detaile veel pole. Teada on, et 250 miljardit dollarit on eraldatud inimeste toetamiseks, 350 miljardit dollarit väikeettevõtete laenuseks, 250 miljardit dollarit töötukindlustuse väljamakseteks ja 500 miljardit dollarit raskustes ettevõtetele, kirjutab CNN. Viimasest on 50 miljardit dollarit mõeldud lennukompaniidele.

Pakett vajab USA kongressi heakskiitu.

Kongressi demokraatide liider Chuch Schumer ütles, et tegemist on USA ajaloo suurima päästepaketiga.

Plaani kohaselt saavad 75 000 dollarilise ja väiksema aastase brutotuluga inimesed igaüks 1200 dollarit. Abielus inimesed, kes teenivad kokku kuni 150 000 dollarit aastas, saavad kokku 2400 dollarit ja 500 dollarit iga lapse kohta. Sellest suurema tuluga inimestel on toetus väiksem ja 99 000 dollarist suurema sissetulekuga inimestele see ei laiene.

Haiglatele on plaanis eraldada 130 miljardit dollarit ning osariikidele ja kohalikele omavalitsustele 150 miljardit dollarit.

Teade, et paketis on kokkuleppele jõutud, pani investoreid aktsiaid ostma. Aktsiaindeks Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis eile 11,3 protsenti, Nasdaq 8,1 protsenti ja S&P 500 indeks 9,4 protsenti. Suurima tõusu tegi kaevandusektor, mis kerkis päevaga 13,7 protsenti ja väikseima tõusuga esines tervishoiusektor (tõus seitse protsenti).