USA keskpank on valmis koroonaviirusele reageerima

Keskpankur märkis, et kuigi koroonaviirus kujutab endast ohtu, on USA majandus heas seisus. Ta märkis, et keskpank kavatseb kasutada tema käes olevaid vahendeid ja vajadusel majandust kohaselt toetama, kirjutas Taloussanomat.

Mandatum Life'i võlakirjaüksuse juht Huhani Lehtonen ütles, et USA aktsiaturg pole tipust kunagi nii kiiresti kümme protsenti kukkunud.

Danske Banki Soome peaanalüütik Pasi Kuoppamäki ütles, et koroonaviirus ohutab Soome majanduskasvu ja võib kaasa tuua majanduslanguse.

„Meil on 50% majanduslanguse risk,“ lausus Kuoppamäki Soome kohta.

Nordea peaanalüütiku Jan von Gerichi sõnul on hakanud aktsiate hinnad ja majandusnäitajad elama oma elu ning aktsiate väärtustasemed on liiga kõrged. Koroonaviirus vaid käivitas languse, kuid allakäiguks on ka teisi põhjuseid.