Uus areng. Venemaal on kullas rohkem raha kui USA dollarites

2020. aasta juuni lõpus oli Venemaa keskpanga reservidest 23 protsenti kullas. Dollari osakaal kahanes 22 protsendini. Veel 2018. aasta oli USA dollaris enam kui 40 protsenti valuutareservidest.

Muutus peegeldab Venemaa presidendi Vladimir Putini seatud eesmärki de-dollariseerida Venemaa majandus ning vähendada seeläbi sõltuvust USA sanktsioonidest üha halvenevate suhete valguses USAga.

Kuld on nüüd Venemaa valuutareservides suuruselt teine vara, jäädes maha vaid eurost. Euroopa ühisrahas on kolmandik Venemaa keskpanga reservidest. Umbes 12 protsenti on Hiina jüaanis.

Väärismetalli osakaalu kasvule aitas kaasa ka kulla 26 protsendine hinnatõus 2019. aasta juunist 2020. aasta juunini. Lisaks hinnatõusule avaldas mõju ka 4,3 miljardi dollari väärtuses väärismetalli kokkuost.

Viie aasta jooksul on Venemaa ostnud enam kui 40 miljardi dollari väärtuses kulda. Mullu esimesel poolaastal tõmbas keskpank kullaostule pidurit, et kaevandusettevõtted ja pangad saaks eksportida rohkem kulda. Kulla eksport aitas tuua riiki välisvaluutat, mida nafta hinnalanguse tõttu tuli vähem sisse.