Väärtpaberiportfell peab olema omaniku nägu

Väärtpaberiturul eduka tehingu sooritamiseks tuleb osta hea ettevõtte väärtpaberit soodsa hinnaga. Esmalt tuleb leida õige vastus küsimusele mida osta ning teiseks teha seda ka õigel ajal. Kuna hinnad on börsidel pidevas muutumises, siis on keeruline samal ajal keskenduda nii ettevõtte analüüsile kui ka sobiva ostuhetke valikule. Seetõttu on väga nutikas koostada endale väärtpaberite jälgimisnimekiri firmadest, mida soodsa hinna saabudes ilma täiendava analüüsivajaduseta kiirelt osta saaks.

Abiks on jälgimisnimekiri

Jälgimisnimekirja tasub lülitada ettevõtted, mille ärimudelist investor aru saab ning mille fundamentaalnäitajaid ta hinnata oskab. Tehnoloogia kiire võidukäik lubab internetis luua endale mitmeid erinevaid tööriistu, mis potentsiaalsete portfelli planeeritavate väärtpaberite jälgimise mugavaks muudavad. Investing.com on üks taoline investeerimisteemaline internetilehekülg, kus lisaks erinevate sektorite lõikes väärtpaberite jälgimisnimekirjade loomisele on võimalik lugeda ka valitud väärtpaberite finantsuudiseid ning saata enda meilile või telefonile teadaandeid, kui vaatlusaluse väärtpaberi hind soovitud tasemele on jõudnud. Nii saab korraliku kodutöö korral sooritada soodsa hinnaga väärtpaberitehingu kasvõi metsas kännu otsas.

Soovmõtlemisest pole abi

Väärtpaberiportfelli arendamisel tasub keskenduda asjadele, mida investor kõige paremini oskab. Ühele sobivad paremini kasvuaktsiad, teisele dividendiaktsiad, kolmas eelistab võlakirju või kinnisvara koos väärismetallidega. Investeerimisel on oluline näha asju sellistena nagu nad on, mitte sellistena nagu investor soovib neid näha. Kui ettevõte on juba pikka aega raskustes ning paranemislootused on väikesed, on targem positsioonist loobuda. Samas ei tohi ka aktsiasse armuda, mis kalli hinnataseme juures müügiotsuse langetamist takistab. Ära muutu ahneks ega hooletuks ning ostu- ning müügiotsuste puhul usalda tunnete asemel numbreid.