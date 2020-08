Vähekogenud investorite peamised vead on välditavad

Börsi sooduskampaaniatesse suhtutakse teisiti kui Stockmanni omadesse

Kui Stockmannis on „hullud päevad" ning terve linn on kollaseid kilekotte täis, siis tormavad paljud sisseoste tegema, sest sama raha eest saab kaks paari teksaseid või terve toatäie WC-paberit. Kui aga börsil on soodusmüük, siis kiirustab enamik inimesi väärtpaberitest hinnasilti vaatamata loobuma. Emotsioonid halvavad ratsionaalsuse ning see on ka peamine põhjus, miks vähekogenud investorid ostavad eufooriat ja müüvad paanikat.

Algajad investorid kipuvad kriisisituatsioonis enam uskuma ajakirjandust ning sõpru kui professionaale. Nad teavad teksade väärtust ja ostavad hinnalanguse korral neid mitu paari, kuid ettevõtete õiglase turuväärtuse hindamine käib arusaadavatel põhjustel veel üle jõu. Väärtpaberite hinnad muutuvad börsidel sekundite jooksul, samal ajal kui ajakirjanikul kulub loo kirjutamiseks tunde, mis sageli avaldatakse alles järgmisel päeval. See on ka peamiseks põhjuseks, miks ajakirjanduses ilmunud loo peale börsile tõttamine personaalses investeerimisportfellis enamasti esimesed triibulised kaasa toob.

Fortuunal pole börsil rolli, börs pole kasiino

Vähekogenud investorid kipuvad börsi võrdlema kasiinoga, kus edu saavutamisel on fortuunal määrav tähtsus. Börs ei ole kasiino, investorid oma käitumisega võivad ta aga küll kasiinoks muuta. Kui valuutaturul on tegemist nullsumma mänguga, kus ühe investori võit on teise kaotus, siis äriliselt edukas börsifirma teeb jõukamaks kõik enda aktsionärid vastavalt nende positsiooni suurusele. Näitena võib siinkohal tuua maailma läbi aegade ühe edukaima börsiinvestori Warren Buffeti firma Berkshire Hathaway, mis on viimase paarikümne aasta süstemaatilise tööga lisaks firma asutajale märkimisväärselt kasvatanud ettevõtte kõigi pikaajaliste investorite vara väärtust.