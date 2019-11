Väikeinvestorid saavad osta ülivähe Saudi naftagigandi aktsiaid

Pakkumine algab 17. novembril ja kestab 4. detsembrini. Aktsia märkimishinna saab teada 5. detsembril ja kauplemine peaks algama detsembri keskpaigas Saudi Araabia börsil Tadawulil.

Tegemist võib olla ajaloo suurima aktsiapakkumisega. Aramcol on hiiglaslikud naftareservid ja suur naftatoodang. Saudi Araabias omab ettevõte monopoli. Tänavu üheksa kuu kasumiks kujunes 68 miljardit dollarit, mida on mullusest 18 protsenti vähem. Ettevõte läinud aasta kasum ulatus 111 miljardi dollarini.

Prospektis pole kirjas, kui palju aktsiaid pakutakse. Teada on antud vaid seda, et eraisikutest investoritele müüakse ainult kuni pool protsenti ettevõttest. Ettevõttel on vaid ühte liiki lihtaktsiad, iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Ettevõte ei müü kuue kuu jooksul alates kauplemise algusest täiendavalt aksiaid.

Kauaoodatud aktsiapakkumine tuli halval ajal, sest nafta maksab vähe ning üleval on kliima- ja geopoliitilised riskid, mis on tekitanud rahvusvahelistes investorites ärevust.

Saudi Araabia krooniprints Mohammad bin Salman on lootnud, et Saudi Aramco turuväärtus võiks olla kaks triljonit dollarit. Seevastu Londonis tegutsev investeerimisnõustamise ettevõte Palissy Advisors märkis, et ettevõte võib olla väärt vaid triljon dollarit, kirjutab CNN.

Aktsiapakkumise edu sõltub suuresti kohalikest rikastest perekondadest, riigifondide ja Hiina huvist aktsiate vastu.