Värske statistika. Pensionisambast on väljunud kümned tuhanded, Jõgeva maakonna jagu inimesi

Meeste ja naiste osakaal on seejuures väga sarnane. Teiste seas võtab raha sambast välja ka 59 inglise keeles avalduse esitanud inimest. Väljujate keskmine vanus on 38 aastat.

Võib eeldada, et esmajoones teevad väljumise avalduse need, kel on raha kõige enam vaja ehk inimesed, kel on kaelas suured võlad või kel sissetulekud on väga väikesed.

Pensionikontode arv kokku on umbes 765 000.