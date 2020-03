Venemaa börs suures miinuses ja rubla odavneb

Euro esimesed tehingud olid 81,89 rubla tasemel ehk reedesest sulgemishinnast tuli euo eest maksta 4,39 rubla rohkem.

Aktsiaturg on Moskvas samuti languses: indeksid on 10-10,9% miinuses.

Kõige rohkem on oma väärtusest kaotanud naftafirmad: Lukoili aktsia on ma väärtusest reedese sulgemishinnaga võrreldes kaotanud 15,35%, Tatneft 15,31% ja Rosneft 13,68%.