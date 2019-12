VIDEO | Coop Panga juht: meie aktsia pole lühiajaliseks spekulatsiooniks

„Eile õhtul tegime panustamisi tiimiga. Mina panustasin, et päeva lõpuks maksab aktsia 1,16 eurot,“ lausus Rink. „Eks elu näitab.“

Pikemaajaliselt peaks tema sõnul investorid silmas pidama, et tegemist on kasvuaktsiaga. Pikemas perspektiivis investeerides peaks investorid arvestama, et pank täidab kolme aastase kasvuplaani ja see hakkab kajastuma aktsia hinnas. Alates 2022. aastast peaks ka lisanduma makstav dividend.

„Coop Panga aktsia ei ole lühiajalise spekulatsiooniks,“ märkis pangajuht.